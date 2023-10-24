منح الجنسية السعودية للوافدين عند بقائهم هذه المدة في المملكة دون سفر (تفاصيل اكثر)

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2023، وحرصها واهتمامها بمواطنيها ونهضة البلاد وتقدمها على حدا سوا، فقد أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على العديد من القانون، أبرزها قانون التجنيس، حيث فتحت المملكة باب التجنيس للعديد من العلماء والمبدعين والمواهب والمميزين وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات التي سوف تساهم في نهضة المملكة وتطويرها، كما اتاحت السعودية التجنيس للوافدين المولودين في السعودية خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي الصادر بشأن ذلك، وقد شبه البعض هذه الخطوة من السعودية بأنها تشبه إلى حداً كبير شروط التجنيس في النظام الأمريكي وبعض الدول الأوروبية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ذلك بالتفصيل ان شاء الله.آ

لمؤهلين للحصول على الجنسية نص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي: 1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

2 – الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

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3ـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

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كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط. وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

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هذا وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية

السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.

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ومنح الجنسية السعودية في حالات منها أبناء من أم سعودية يجوز الحصول على الجنسية السعودية لمن يحملون هذا الشروط: أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية : 1-قد بلغ سن الرشد.

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2- اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

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3- سليم العقل والجسم.

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4- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه

تزيد عن ستة أشهر.

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5- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة. المستندات الواجب تقديمها:

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6- جواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

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وكانت السعودية أقرت، في مايو/أيار 2019، نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يمنح المستفيد عدداً من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنوياً مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا ذاتها.

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تجنيس الكفاءات المتميزة وكانت السعودية قد اعلنت في نوفمبر 2021، منح الجنسية السعودية

لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

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وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

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وتعتزم المملكة منح التجنيس لعدد 300 جنسية سعودية بشكل سنوي.

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المؤهلين للحصول على الجنسية السعودية نشرت وزارة الداخلية السعودية، في قسم التجنيس على موقعها الإلكتروني الرسمي، قانون التجنيس في السعودية، وقد نص نظام وقانون التجنيس الجديد في المملكة على بدا استقبال وقيد الطلبات التي يتم توجيهها لوزير الداخلية للحصول على الجنسية وفقًا لما جاء في المادة التاسعة من النظام، على أن يتم بحث الطلبات المقدمة بشكل مبدئي من قبل لجنة مختصة.