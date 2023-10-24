أقوى تمويل شخصي في السعودية .. احصل عليه بدون كفيل ولا رسوم وبالتقسيط على 3 سنوات !

الرياض - محمد الاطلسي - يمكنك الآن الحصول على تمويل شخصي بمبالغ مالية تلبي احتياجاتك المالية والشرائية وذلك لجميع موظفي القطاعات داخل الاراضي السعودية وبأقل راتب شهري وبإجراءات سريعة..

حيث يعتبر هذا البرنامج التمويلي احد الحلول التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة.

حيث أن الشركة توفر عبر هذا المنتج العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة بما يتناسب مع راتبه الشهري وبما يتلاءم أيضاً مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

ما الذي يميز منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر عن غيره من المنتجات التمويلية ؟ يتميز منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالعديد من المزايا التي تجعله الإختيار الأول للعديد من العملاء في المملكة العربية السعودية. تم تصميم هذا المنتج التمويلي بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها. برنامج تمويلي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون رسوم إدارية. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 20 ألف ريال سعودي. المواطن السعودي والوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل. 10000 ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل المقيم بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة اليسر لجميع العملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل لقطاع الأفراد في المملكة. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل حتي 3 سنوات. أهم الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر السعودي والمقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل. عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر. يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة اليسر بدون كفيل. يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي .