أسوأ انهيار كارثي لريال اليمني أمام الدولار والسعودي بصنعاء وعدن اليوم.. السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الإثنين، 23 تشرين الأول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

هذا وواصل الريال اليمني خسارته إلى مستويات قياسية اليوم الإثنين بمدينة عدن ليسجل 1483 ريالا لبيع الدولار الواحد، مقارنة مع 1478 امس الاحد.

أسعار الصرف:

سعر الصرف في عدن

ـ الدولار الأمريكي:

الشراء: 1474

البيع: 1483.

ـ الريال السعودي:

الشراء:389.5

البيع: 391.

سعر الصرف في العاصمة صنعاء

ـ الدولار الأمريكي:

الشراء:528

البيع:536.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5

البيع:141