اتفرج ليلى عبد اللطيف تكشف أخطر توقعاتها وتنهار من البكاء بسبب الفاجعة التي ستحدث في هذه الدولة العربية

الرياض - محمد الاطلسي - لم تستطع العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف اكمال حلقتها مع الإعلامي اللبناني المعروف "نيشان" حيث انهارت بالبكاء وهي تقرا توقعاتها التي تنبأت بحدوثها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ما سيحدث في إحدى الدول العربية ما فاجعة مأساوية ستؤدي إلى اعتكاف الناس في منازلهم لمدة شهر كامل، موضحةً أن القادم أسود حسب قولها.

ليلى عبد اللطيف تكشف أخطر توقعاتها بشأن لبنان

كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف"، عن أخطر توقعاتها للفترة القادمة، حيث توقعت أن تشهد لبنان أحداث مأساوية ستؤدي إلى اعتكاف الناس في المنازل لمدة شهر كامل.

واضافت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها مع الاعلامي اللبناني"نيشان" على قناة الجديد، أن الحادثة المفزعة التي ستحدث في لبنان قد تكون حرب أهلية، موضحة إن الدماء سوف تسيل في الشوارع.

واوضحت أن العاصمة اللبنانية بيروت سوف تكون تحت خط النار خلال الفترة المقبلة، وقد تصل تلك النيران والاشتباكات الى العديد من المناطق المجاورة لبيروت.

وفي الشأن اللبناني أيضاً توقعت ليلى عبد اللطيف نيران واشتباكات على أبواب إحدى المحطات الفضائية في لبنان واعتداء على الجسم الإعلامي سوف يثير الكثير من ردود الفعل والاستنكار.

كما توقعت إن تشهد الليرة اللبنانية خلال الفترة المقبلة أزمة وسوف تثير الكثير من القلق في أوساط اللبناني.

واضافت ليلى عبد اللطيف أن شبح الاغتيالات سوف يعود إلى لبنان وتتوقع حدوث موجة اغتيالات.

كما توقعت أن يشهد لبنان موجة فوضى في السجون واطلاق نار.

كما كشفت توقعها بأن يكون هناك خوف وقلق حول السفارة الأمريكية في لبنان، واطلاق نار في الطرق المؤدية إليها.

كما توقعت ان يحاول العدو الإسرائيلي بشن هجوم على لبنان لكن المقاومة ستكون له بالمرصاد، وسوف تصد هذا الاعتداء بكل الوسائل ومهما بلغت التضحيات.

أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف

وفي سلسلة توقعاتها المفزعة، قالت ليلى عبد اللطيف أن الفترة القادمة ستشهد عملية اغتيال شخصية مشهورة، دون ان توضح في اي دولة، وهل هو عربي أم أجنبي.

كما توقعت أن يعود "هانيبال القذافي" نجل الرئيس الليبي السابق، الى الواجهة ويكون خارج القضبان.

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن قصف مستشفى في غزة

تحدثت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها السابقة عن ما تعرض أحد المستشفيات إلى تفجيرات مؤسفة وهو ما حدث بالفعل قبل أيام حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المستشفيات في مدينة غزة الفلسطينية مخلفةً آلاف الضحايا في مشهد ارعب العالم أجمع.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد قالت في توقعاتها بشأن ذلك أن هناك مشاهد مؤسفة ومرعبة ستهز العالم بسبب تفجيرات سوف تطال احد المستشفيات، موضحةً أن هذا المستشفى سوف يتعرض لإطلاق صواريخ من الجو ستؤدي إلى تدمير المستشفى وسقوط الكثير من الضحايا، مشيرةً إلى إن المستشفى الذي سيتعرض للقصف سيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب، وسوف يتصدر الحدث جميع وسائل الإعلام العالمية.