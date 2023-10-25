ضربه موجعه للمغتربين..الجوازات السعودية ترفض تمديد الزيارة العائلية لهذا السبب المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار التعرف على أسباب رفض تمديد الزيارة العائلية، يجدر بنا الإشارة إلى واحدة من أهم الحقوق التي تعمل المملكة العربية السعودية بتوفيرها للمقيمين داخل أراضيها، حيث إن الزيارة العائلية تعتبر من الوسائل التي يتم من خلالها الجمع بين المقيم وأسرته لفترة معينة، لذلك سوف نتعرف على الأسباب التي يمكن أن تمنع طلب تجديد الزيارة العائلية.

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال هيئة الجوازات السعودية، فإنه من الممكن العمل على رفض طلب تجديد الزيارة العائلية، وفقًا للأسباب التالية:

عدم الالتزام بالشروط التي يتم من خلالها العمل على الموافقة على طلب تمديد الزيارة.

عدم الالتزام بصلة القرابة التي تم تحديدها من خلال الجهات المسؤولة.

عدم توافر إقامة سارية للمقيم في المملكة.

عدم إدخال البيانات الخاصة بعملية التجديد بشكل صحيح.

لا يتم الموافقة على طلب تجديد الزيارة العائلية إلا من خلال مجموعة الشروط التالية:

العمل على دفع الرسوم التي يتم من خلالها العمل على إتمام الخدمة.

أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر صالحًا في حالة العمل على تجديد طلب الزيارة.

أن يكون الزائر الذي يريد تقديم الزيارة موجود داخل أراضي المملكة أثناء طلب الخدمة.

عدم وجود أي مخالفات مرورية على الزائر أثناء الوجود في المملكة.

أن تكون المدة المتبقية في التأشيرة المراد تجديدها لا تقل عن أسبوع.

لكي يتمكن المستفيد من تجديد الزيارة العائلية، يجب عليه العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر بشكل مباشر “من هنا“. الدخول إلى تبويب أبشر للأفراد. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الدخول على دليل الخدمات الإلكترونية ومنه إلى خدمة تجديد الزيارة العائلية. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة. تقديم الأسباب التي من خلالها العمل على تجديد التأشيرة. سداد رسوم الخدمة، ثم الضغط على إرسال.

يمكننا القول إن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، حيث إن تلك الخدمات تعتبر من أهم الوسائل التي يتم من خلالها العمل على التسهيل على المواطنين بشكل كبير للوصول إلى أفضل الخدمات.