اتفرج الرئيس الأمريكي " جو بايدن" يهدد إيران بضربة ساحقة تزيلها من خارطة العالم

الرياض - محمد الاطلسي - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوة للمرشد الإيراني علي خامنئي، للاستعداد لضربة أمريكية قادمة ، عقب هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، الشهر الجاري.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "يتعين على إيران أن تكون مستعدة لرد أمريكي محتمل في حال استمرت الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من قبل الجماعات المدعومة من طهران.

وأضاف: "إن تحذيري (للزعيم الإيراني) آية الله (علي خامنئي) هو أنهم إذا واصلوا العمل ضد هذه القوات، فسوف نرد. ويجب أن يكون مستعدا".

وأثار هذا التحذير الشخصي، شكوكًا حول نوايا غير مستبعدة للإدارة الأمريكية لاغتيال خامنئي كما اغتالت من قبل، ذراعه الأيمن، الجنرال قاسم سليماني. في يناير 2020 بضربة جوية خاطفة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن إصابة 20 جنديا أمريكيا إثر هجمات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وأشار البنتاغون إلى أن 20 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح طفيفة في 18 أكتوبر عندما استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة التنف العسكرية في جنوب سوريا.

وأشار البنتاغون إلى أنه تم إسقاط إحدى الطائرات، مؤكدا أن جميع الأفراد المصابين عادوا إلى الخدمة ولم تلحق أي أضرار بأي منشآت عسكرية.

وفي اليوم نفسه، أصيب 4 جنود أمريكيين آخرين بجروح طفيفة خلال هجومين بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وقال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، يوم الثلاثاء الماضي، إن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت خلال الأسبوع الماضي للهجوم 10 مرات على الأقل في العراق وثلاث مرات في سوريا.

وقال رايدر: "هناك احتمال حدوث تصعيد أكبر ضد القوات والأفراد الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة على المدى القريب جدًا، قادما من الجماعات التابعة لإيران ".

وأضاف: "نحتفظ دائمًا بحق الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد أبدا في اتخاذ إجراءات عند الحاجة لحماية قواتنا ومصالحنا".