فاجعة تهز هذه الدولة العربية ..عريس يهمس باذن عروسته ويخبرها عن هذا السر ففقدت أعصابها و انتحرت فورا !

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت إحدى المحافظات المصرية حادثة صادمة دارت أحداثها في إحدى الشقق المتواضعة، وانتهت بمأساة غير متوقعة كان ضحيتها زوج مسكين وكانت الجانية زوجته التي سيطر الشك عليها، فتخلصت من زوجها بالسم وتزوجت من شقيقه الصغير، وفي ليلة الدخلة أخبرها العريس بسر جعلها تفقد عقلها وتنتحر على الفور.بداية القصة

بدأت تفاصيل القصة عندما تقدم احد الشباب لخطبة فتاة جميلة معروفة بحسن خلقها وجمالها، وكان الشاب معروفا بأخلاقه وحسن سيرته وسمعته الطيبة.

تعرف الشاب على الفتاة من خلال احدى المناسبات العائلية وأعجب بها وتقدم لخطبتها، وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتمت خطبتهم، عاش الشابان فترة خطوبة.

وبعد بضعة أشهر تم تحديد موعد الزفاف ، حان يوم الزفاف وكان زفافا رائعا، وانتهى بتوديع الاهل والأصدقاء للعريس وعروسه، وبدا حياة زوجية جديدة.

كانت حياتهما في غاية السعادة الى أن بدأ الشك يتخلل قلب زوجته من ناحيته ، فهو منذ فترة متغير معها ، كما أنها لاحظت محادثته لصديقتها فقد وجدت رقم هاتفها لديه ، وعندما واجهته انكر انه يتواصل معها.