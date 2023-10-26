صحفي سعودي .. ‏هل يمكن أن تدخل مصر في حرب مع إسرائيل؟!!

الرياض - محمد الاطلسي -

�ن الغباء جدا حدوث ذلك فلا طاقة لمصر بمواجهة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وإسرائيل أو بالاصح حلف الناتو مهما كانت قوة مصر .. وهذه الحرب ان وقعت بالفعل فهي غاية الغرب الذي فشل في إسقاط مصر إبان الثورات العربية وهو الامر الذي تدفع به الولايات المتحدة الامريكية من خلال أدواتها التي زرعتها في المنطقة إن كانت أبواق إعلامية أو الاخونج أو أذناب إيران أو الطابور الخامس والذين وحدوا خطابا يدعوا لتحريك تلك الجيوش .. وعلى كل حال فاذا حدث لاسمح الله واُشعل فتيل الحرب وانطلقت أول رصاصة فانظر لسوريا وليبيا لمعرفة النتيجة .. وبالتالي فان القوات المسلحة المصرية بكافة الياتها من المفترض أن تكون آخر الطب عندما تصل مصر مرحلة أنه لايوجد ماتخسره، فالحرب غاية الغرب مثلما انها غايتهم مع روسيا وقد نجحوا في جرها لمستنقع أوكرانيا .. هذا ليس خطابا انهزاميا كما قد يصوره البعض انما واقع تفرضها معطيات القوة على الارض، ولنا في شاه إيران عبرة في الاختراق الغربي للداخل الايراني حيث لم تسعفه قوته العسكرية، ولنا في صدام حسين عبرة أخرى الذي لم يسعفه جيشه المليوني، ولنا في بشار الاسد عبرة ثالثة الذي نجا وعائلته وحكومته بفعل التدخل الروسي والايراني و أحرقت الأرض وهجر الشعب واحتلت الأرض وأصبحت اليوم جاهزة لتوزيع كعكتها على الشركاء المتشاكسين فالمشروع الذي يستهدف المنطقة أكبر بكثير من أدواتها التي نركز عليها ونجهل المشروع ،،،