حالة استنفار قصوى للجيش الإسرائيلي بعد قيام هذه الدولة العربية بخطوة جريئة ومرعبة ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تبدأ القوات البرية الإيرانية غدا الجمعة مناورات "اقتدار 1402" في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أرنا أن "قوات المشاة، والمدرعات، والصواريخ، والمدفعية، والمقاتلات، والطائرات بدون طيار، والهندسة، والقوات المحمولة جوا، والحرب الإلكترونية، والحرب الحديثة والسيبرانية، في هذا التمرين، بتنفيذ المهمة بدعم من حاملات الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش".

وأضافت الوكالة أنه "سيتم إجراء التمرين تحت إشراف خبراء ومقيمين وقادة القوات المسلحة من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة في تنظيم القوات البرية للجيش، وفقا للخطط المحددة مسبقا".

وتتزامن هذه المناورات مع حرب واسعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 3 أسابيع.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى حدوث مجازر واسعة بحق الفلسطيينين أسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني بينهم 3 آلاف طفل و900 طفل فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض، كما قتل أكثر 1700 امرأة في القصف الإسرائيلي على غزة.

ولا يزال أكثر من 1600 فلسطيني تحت الأنقاض.