روسيا في صدمة بعد ماوجهت الإمارات ضربة موجعة لأمريكا وأذهلت العالم بهذه الخطوة القوية

الرياض - محمد الاطلسي - أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي حول الوضع في غزة يظهر بوضوح الجهة التي ته

وقال بوليانسكي: "إنها لحظة فارقة من التصويت المتوقع اليوم على مشروعي القرارين الأمريكي والروسي حول الوضع في غزة. ولم تصوت الصين فحسب، بل أيضا الإمارات، الممثل الوحيد للدول العربية في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح مشروع القرار الروسي. هذا يشير بشكل أفضل من كل شيء إلى المشروع الموجه فعليا إلى إحلال السلام في المنطقة".

وصوت مجلس الأمن في وقت سابق على مشروع القرار الأمريكي والروسي حول الشرق الأوسط. ولم يحصل المشروع الروسي على عدد كاف من الأصوات، واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على المشروع الأمريكي، كما صوتت الإمارات ضده أيضا.

وذكر مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تمنع قرارات مجلس الأمن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي لم يكن متوازنا ولا يعكس الدعوة المطلوبة لوقف إطلاق النار، ووصف مسودة القرار الأمريكي بالترخيص لإسرائيل لشن عمليات برية في القطاع.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 6546 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

دف إلى إحلال السلام.