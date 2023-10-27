3 مشروبات بسيطة ومجربة تنهي معاناتك .. تطرد الغازات الزائدة وتخلصك من الانتفاخات وعسر الهضم

الرياض - محمد الاطلسي - في حين أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تتعامل مع انتفاخ المعدة – من الاستمتاع بوجبة كبيرة لذيذة إلى حالة صحية جديدة أو مزمنة – إلا أن هناك طرقاً قليلة للحد من انتفاخ المعدة الذي يحدث لنا جميعاً في وقت أو آخر.

تابع القراءة لتتعرف على أهم المشروبات التي تعالج نفخة البطن:.

مغلي النعناع:

بفضل المنثول يمكن للنعناع تهدئة الجهاز الهضمي. والتخلص من الانتفاخات وعسر الهضم.

مغلي الزنجبيل:

الذي يعمل على تهدئة المعدة. ويمنع تكون الغازات الزائدة ويطردها. ويعالج التهابات المعدة.

مغلي الكركديه:

يحتوي على العديد من المركبات. التي تساعد على مواجهة النفخة. من خلال تنظيم هرمون إدرار البول.