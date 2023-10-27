آل الشيخ يرد على منتقدي عدم إلغاء فعاليات موسم الرياض بسبب أحداث غزة

الرياض - محمد الاطلسي - رد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على الانتقادات التي وجهت له وللمملكة خلال الأيام الماضية، بسبب عدم إلغاء فعاليات موسم الرياض، تضامناً مع قطاع غزة.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الإشارة إليها بوضوح وأنا في الفترة الأخيرة لم أتحدث كثيراً لكن أعتقد من المهم الحديث الآن".

وأضاف: "سنة 1967 م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء، وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء، ودم السعودي أغلى لدي من أي شيء".

وتابع: "عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة، لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي او اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر".

وواصل آل الشيخ: "إلى متى السماح للغلط على شخصيات اعتبارية في بلدي والبكاء عند الرد؟، وإلى متى ترهيب كل من يتعاون معنا في عمل شريف مثله مثل أي عمل آخر، لم أرى كرة القدم توقفت مثلاً وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وظيفة سياحية أيضاً".

وقال: "اعتقد أن المواطن العربي أصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا ومن من، لقد أصبح الوضع مكشوف تماماً وبنفس الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الأشخاص، لكن السعودي وأنا منهم مشغول بتطور بلده ونهضتها ومرحب بكل زائر ومحب".