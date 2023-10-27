من أجل اللجوء .. العثور على جثة شاب يمني غرق في انهار بولندا .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر دبلوماسية في السفارة اليمنية في بولندا أن السلطات البولندية عثرت على جثة شاب يمني غرق في انهار البلد قبل عدة أشهر عقب فشل محاولة دخولة إلى أوروبا من أجل اللجوء. وقالت السلطات البولندية في بيان صادر عنها، إنه تم العثور على جثة الشاب مجاهد محسن أحمد الحويسك، الذي اختفى منذ عدة أشهر، في أحد انهار البلاد. وأشار البيان إلى أنه بعد فحص الجثة تبين انها للشاب مجاهد محسن أحمد الحويسك، الذي قررت السلطات دفنه اليوم بحضور ومشاركة بعض اعضاء سفارة بلادنا في بولندا. وخلال السنوات الماضية توفي العشرات من المواطنين اليمنيين على الحدود البولندية عقب فشلهم في الوصول إلى اوروبا من أجل الحصول على اللجوء.