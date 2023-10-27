قرار تاريخي مزلزل .. أكبر ولاية أمريكية تنتصر لأطفال غزة وتصعق إسرائيل بقرار كارثي

الرياض - محمد الاطلسي - صوت مجلس مدينة ريتشموند في كاليفورنيا لصالح دعم الفلسطينيين بقطاع غزة عبر قرار يتهم إسرائيل بـ"التطهير العرقي والعقاب الجماعي" بعد 3 أسابيع على اندلاع الحرب بين الجانبين.

ويعتقد أن هذا القرار الذي صدر يوم أمس الأربعاء هو أول إظهار علني لدعم مدينة أمريكية للشعب الفلسطيني بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر التي نفذتها حماس ضد إسرائيل.

وصدر القرار المذكور بعد تصويت جاءت نتيجته 5 مقابل 1 وكان قد بدأ مساء الثلاثاء الماضي وانتهى حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بعد جلسة استماع عامة استمرت 5 ساعات.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه إلى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويقول متن القرار إن "دولة إسرائيل تمارس عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني في غزة ردا على هجمات حماس على إسرائيل"، بينما يسلط الضوء أيضا على دعم "ريتشموند" للشعب اليهودي في المجتمع المحلي واعترافها بالفظائع التي ارتكبها النازيون أثناء الحرب في ما يسمى "المحرقة".

وفي مساء يوم التصويت، افتتح عمدة ريتشموند، إدواردو مارتينيز، جلسة الاستماع للقرار، وكان الجمهور يصرخ ويهتف "النازية!" وغيرها من التعليقات التي غرقت في بحر الضجيج. وأدت الفوضى إلى خروج الاجتماع عن مساره، وتمت الدعوة إلى استراحة قصيرة.

وقال مارتينيز: "إن شعب الولايات المتحدة، الذي تدعم حكومته وأموال ضرائبه الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، لديه التزام أخلاقي فوري بإدانة أعمال العقاب الجماعي ودولة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل".