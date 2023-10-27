أول تصريح لجيش الإحتلال الإسرائيلي بشأن سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن الجيش الإسرائيلي، رصد "تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق". وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".

ولفت: "حسب تقديرنا، الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة هذا التهديد"، مبينا أن "إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة، وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".

الجدير بالذكر أن الجيش المصري أعلن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في مدينة طابا المطلة على البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء، صباح الجمعة، مما أدى إلى تعرض 6 أشخاص لإصابات طفيفة.