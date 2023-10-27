أول دولة خليجية تدق طبول الحرب ضد إسرائيل وتهدد بحرب مفتوحة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مستشار وزير الدفاع الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة أن غزة تدافع عن سبع دول عربية وخليجية وعليها دعم غزة أو الاستعداد للدخول في حرب مفتوحة بالمنطقة.

جاء ذلك من خلال منشور دونه الدويلة على حسابه في منصة "أكس" تويتر سابقا، حيث قال: رسالة الى تركيا والسعوديةو سوريا والاردن والعراق والكويت وقطر (من غير مصر) استعدوا لدخول المنطقة في حرب مفتوحة تتوسع فيها اسرائيل في الجولان لتصل حدود تركيا و تحتل غرب الفرات نزولا حتى النجف والسماوة والناصرية والبصرة ونزولا حتى الكويت والخفجي والسفانية والجبيل والأحساء وقطر والبحرين والرياض والقصيم وخيبر وشمالا تبوك والأردن وسيناء حتى قناة السويس".

وأشار الدويلة قائلاً: "هذا هو مخطط اسرائيل الكبرى وغزة هي خط الدفاع الأول لكم اليوم فلا تدسوا رؤوسكم بالرمال، والأمر أوضح من ان يوضح فاستعدوا للحرب أو ادعموا غزة تحارب عنكم وقد اثبتت غزة انها تستطيع هزيمة العدو".