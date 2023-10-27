تحذير عاجل من أمطار غزيرة في السعودية بسبب إعصار تيج على هذه المناطق خلال الساعات القادمة!!

الرياض - محمد الاطلسي - ماهي المناطق السعودية التي سوف تتأثر بالعاصفة المدارية “تيج” وما هي آخر الأخبار الرسمية بشأن ذلك؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا التقرير، حيث بدأت منذ أيام بدأت عاصفة مدارية شديدة أدت إلى هبوب رياح وأتربة وغبار كثيف مع هطول أمطار غزيرة في مناطق كثيرة ودول متعددة مثل سلطنة عمان واليمن، وتحدث الخبراء عن احتمالية تأثر المملكة العربية السعودية بحركة هذه العاصفة، وسوف نعرض كافة التفاصيل في هذا الصدد.

اصفة المدارية تيج على السعودية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حسين القحطاني تأثر الدولة بشكل غير مباشرة بحالة تيج المدارية بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، وأضاف أيضًا أنه قد ينتج عن ذلك سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الربع الخالي ومنطقة نجران والخرير وشرورة.

كما أنه أشار إلى أنه ستكون هناك سرعة في الرياح قد تصل إلى 45 كيلو متر لكل ساعة مع أتربة مثارة، ويذكر، أن الاضطراب المداري الذي نشأ في بحر العرب قد تطور وتحول إلى عاصفة مدارية تتحرك نحو السواحل العمانية واليمنية، ووفقًا للجدول الخاص بتسمية العواصف في بحر العرب تمت تسمية العاصفة المدارية باسم تيج وهو اسم هندي يرمز إلى الحركة السريعة.

تطور العاصفة تيج

أوضحت آخر صورة من الأقمار الصناعية وأيضًا تحاليل المركز الوطني أنه يوجد إنذار مبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار تطور العاصفة المدارية تيج في بحر العرب، وتتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 10 شمالًا وخط طول 58.53 شرقًا.

وهي تبعد عن سواحل سلطنة عمان بمسافة 870 كيلو متر مربع وسرعة الرياح حول المركز تتراوح فيما بين 50 و63 عقدة، وتبعد أقرب سحب ماطرة مصاحبة للحالة حوالي 600 كيلو متر عن ولاية سدح.

تشير آخر التوقعات إلى استمرار تحرك العاصفة المدارية تيج نحو الغرب والشمال الغربي باتجاه محافظة ظفار واليمن بمحافظة المهرة، مع وجود فرص لتطور العاصفة المدارية تيح إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر على محافظتي ظفار والوسطى مساء يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر واحتمال عبور مركز الحالة صباح يوم الثلاثاء بين محافظة ظفار العمانية ومحافظة المهرة اليمنية.

الأرصاد السعودية يحذر من أمطار غزيرة في 12 منطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك والباحة وعسير وجازان.

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران أيضاً أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الشملي والغزالة وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد الحدود الشمالية أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء وتبوك، وأمطاراً متوسطة على المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل العلا وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والعيص، وأمطاراً خفيفة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد مكة المكرمة أمطاراً متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل خليص وجدة والكامل، وأمطاراً خفيفة على الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطاراً غزيرة بحرة والجموم والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أمطاراً خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً غزيرة وسيولاً على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان، وأمطاراً متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

الدفاع المدني يحذر

حذّر الدفاع المدني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، ميسان، أضم، العرضيات، الليث، القنفذة، جدة، رابغ، الخرمة، تربة، رنية، الموية، اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى تعرض هذه المحافظات لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.