مصر .. الكشف عن جهتين متورطتين في الهجوم على طابا

الرياض - محمد الاطلسي - تفاعل الإعلامي والنائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، مع الهجوم بـ”صاروخ” الذي تعرضت له مدينة طابا المصرية، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وفي التفاصيل، قال بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أتمنى سرعة الانتهاء من التحقيقات التي تجري الآن حول الصاروخ، الذي أصاب ستة من المصريين في طابا”.

وأوضح بكري: “التحقيقات تدور على اتجاهين: إما من جيش الاحتلال، أو أنه صاروخ موجه من الحوثيين إلى إيلات”.

وتابع: “في كل الأحوال التحقيقات جارية. وليعرف الجميع أيا كانوا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مصر لن تتوانى عن كشف الحقائق كاملة، ونحن على ثقة أن التحقيقات تجري بكل شفافية، وننتظر إعلان الحقائق كاملة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر سيادي مصري، صباح اليوم الجمعة، إن كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا، الذي أدى إلى إصابة 6 مصريين.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية عن المصدر إنه: “بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها”.

وأصيب 5 أشخاص جراء صاروخ سقط في طابا المصرية اليوم الجمعة، 27 تشرين الأول، 2023.