صحفي يمني يدعو الى تحرك شعبي ووعي عربي موحد تجاه مايحدث في فلـسطين

الرياض - محمد الاطلسي - عبر الكاتب الصحفي نسيم البُعيثي على أسفه وحزنه الشديد جراء مايحدث في قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر دون أي تدخل لوقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

وقال البُعيثي في منشور له على حائط صفحته بموقع"فيسبوك" إن محور المماتعة بزعامة إيران يخيب أمل قطاع غزة، وكشف للعالم كله كذب ونفاق إيران ومتاجرتها بالقضية الفلسطينة".

وأشار البعُيثي إلى أن الأرواح التي تزهق كل يوم من المدنيين والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة تقتضي أن تكون استجابة شعبية ووعي عربي موحد لتعرية التخادم بين إيران ومليشياتها والكيان الصهيوني لتدمير الأمة العربية".

وأردف قائلًا:"من المهم استمرار الموقف العربي الموحد المتمثل في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع تصفية القضية الفلسطينية في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات".