بطريقة غير متوقعة.. إسرائيل تخدع مصر وقطر بشكل مفاجئ.. تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر فلسطينية إن القصف غير المسبوق، الذي شنه الاحتلال الليلة الماضية على قطاع غزة، جاء بعد تفاهمات بين الجانب الإسرائيلي ووساطة مصرية وقطرية للتفاوض مع حركة حماس، بشأن الأسرى والمحتجزين.

وبحسب المصادر فإن اسرائيل انقلبت على التفاهمات، وشنت هجوما غادرًا، محاولة اقتناص عنصر المفاجئة في اجتياح القطاع بريًا، لكن المقاومة الفلسطينية كانت لها بالمرصاد.

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وأفادت المصادر الفلسطينية بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من الدخول إلى قطاع غزة بسبب تعرضها لصواريخ الكورنيت شمال القطاع، وأشارت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت مروحيات لإجلاء الخسائر البشرية.

وطبقا للمصادر، فإن آليات الاحتلال حاولت التقدم، كذلك شرق مخيم البريج، لكنها وقعت في كمين نصبته كتائب المقاومة الفلسطينية، ما تسبب للاحتلال بخسائر كبيرة، وبالتالي فشل الهجوم والتوغل داخل القطاع، لكن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى فجر اليوم، والقصف البري والبحري والجوي مستمر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت.

وأوضحت المصادر الفلسطينية المطلعة، إن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق الليلة الماضية، جاء بعد التوصل إلى اتفاق هدنة بوساطة مصرية قطرية، يتم بموجبه إدخال مساعدات إنسانية وإفراج الاحتلال عن جميع الأطفال ما دون 18 عام وجميع النساء الفلسطينيات المعتقلين في سجونه، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل أن تفرج المقاومة عن "الأجانب من غير العسكريين" لديها .