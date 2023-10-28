فشل الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزة!

الرياض - محمد الاطلسي - قال عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأوضح بركة في لقاء متلفز، أن التوغل الإسرائيلي فشل على 3 محاور، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة صلبة ومتماسكة وتجربتها في التوغل البري فشلت.

وقال: "وقع الاحتلال في كمائن نصبتها المقاومة على كافة الجبهات، التي تقدّم إليها وانسحب حاملاً قتلاه وجرحاه".

وكشف بركة أنّ "الجيش الإسرائيلي، تكبّد خسائر فادحة ليلة أمس، وتدخّلت مروحياته لنقل قتلاه ومصابيه".

كما توقع، أن يعيد الجيش الإسرائيلي "محاولة التوغل في غزة مرة أخرى".

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق تضرر ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.

وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وذكر موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: وكالات