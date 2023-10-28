تحذير سعودي لأمريكا بعد هجوم إسرائيل البري على غزة.. التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المسؤولين السعوديين حذروا الولايات المتحدة من أن عملية برية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستؤدي إلى "عواقب كارثية" بالنسبة للشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي ومصادر مطلعة أخرى قولهم، إن كبار المسؤولين السعوديين نقلوا "مواعظ قوية" للمسؤولين الأمريكيين في العديد من المشاورات، محذرين من أن عملية برية "ستتحول إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بأسرها".

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه كان من الواضح أن السعودية لم ترغب في توغل إسرائيلي في غزة، وإن السعوديين نقلوا تحذيراتهم كذلك لمشرعين أمريكيين.