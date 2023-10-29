تعليق إماراتي غير متوقع على تصريحات أردوغان حول غزة

الرياض - محمد الاطلسي - علق مسئول إماراتي على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ما يجري في مدينة غزة المحاصرة.

وكتب عبدالخالق عبدالله، مستشار محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم السبت، 28 تشرين الأول، 2023: بعد هذا التصريح القوي للرئيس اردوغان أمس، اتمنى من كل قلبي ان تأتي الافعال بنفس قوة الاقوال وتبادر تركيا طرد السفير الاسرائيلي لتكون فعلا دولة افعال بل اتمنى ان تكون سباقة في قطع علاقاتها بإسرائيل التي تشن حرب ابادة ضد غزة حيث لا استبعد بعد ذلك طرد سفير اسرائيل في عدة عواصم عربية

وفي وقت سابق قال أردوغان: إن القمع الذي تمارسه إسرائيل كل يوم بشكل مستمر منذ 75 عاما، حتما سينتهي ذات يوم.

وتابع: عندما تبدأ منازلهم في الاحتراق، سيغادر الغربيون الذين يعتمدون عليهم وستترك إسرائيل وحدها في المنطقة مع السكان الذين اضطهدتهم طوال 75 عاما وإخوانهم.

وبين: حينها ستكون تركيا أملهم إلى جانب كافة الشعوب المضطهدة، تماما كما كانت قبل 500 عام وفي الحرب العالمية الثانية.