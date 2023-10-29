اغتيال قاهر إسرائيل وبطل طوفان الأقصى!!.. الاسم و تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتيال رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عصام أبو ركبة، وذلك في ضربة جوية نفذها بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس، أن أبوركبة "كان مسؤولا عن المسيرات والطائرات الشراعية التابعة لحماس والكشف الجوي والدفاع".

بدوره، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، أن "جيش الدفاع والشاباك، تمكنا، الليلة الماضية، من تصفية رئيس المنظومة الجوية التابعة لـ (حماس عصام أبوركبة)".

وأفاد أن أبوركبة كان مسؤولا عن إدارة منظومات الطائرات المسيرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة لحماس، بحسب موقع "الحرة".

وزعم أدرعي، أن أبو ركبة شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" واقتحام قرى وبلدات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولم تتردد حماس في إعلان استشهاد أحد قادتها، لكن لم يصدر إعلان منها بشأن اغتيال أبوركبة حتى الآن، كما لم تفصح عن هوية مسؤول المنظومة الجوية التابعة لها، في وقت سابق.