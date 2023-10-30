دولة عربية تشارك في قصف غزة لن تتوقع من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعترف السياسي الاماراتي منصور خلفان في تغريدة له على حسابة الرسمي منصة اكس بمشاركة دولو الامارات بالقصف على غزة

وقال في تغريدته ان ابطال واحفاد زايد صقور الجو الاماراتي مشاركين في القضاء على حماس الارهابية المتحصنين بالانفاق داخل قطاع غزة واضاف خلفان لنا فخر المشاركة بالطيران والمال ودعم لوجستي بقيادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية دام الله عز الإمارات

وذكر في تغردة اخرى ان البطلة ‎#ريم_الهاشمي نطقت كلمة حق وكلامها يمثلني حماس منظمة إرهابية أودت الأبرياء للهلاك ومصنفة دولياً لكل من يتطاول عليها أقله تف على جدك وأصلك إذا عنكم أصل