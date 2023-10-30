اول وزير مصري يهاجم إسرائيل ومنظمات حقوق الإنسان وهذا ما قاله !

الرياض - محمد الاطلسي - المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأضاف: لا شك أن التاريخ يسجل الآن أكبر جريمة موثقة في تاريخ البشرية بقتل شعب أعزل بدم بارد استهدافا وحصارا وتجويعا على يد إسرائيل وداعميها... قصف المستشفيات وتهديدها جريمة إنسانية بتوقيع، إسرائيلي تكشف الوجه القبيح للاحتلال وداعميه.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا، ما زالوا تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT