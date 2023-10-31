فنان عربي تتجاوز ثروته التوقعات ويدخل موسوعة جينيس .. لن تتوقع من هو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يُعتقد عمومًا أن الفنان الشهير عادل إمام هو الأغنى في الوطن العربي، وذلك بسبب أجره العالي طوال مسيرته الفنية التي استمرت لأكثر من خمسين عامًا. ولكن، تقرير نشرته منصة "أرابيان بيزنس" كشف عن حقيقة مدهشة حول هوية الفنان الأغنى في العالم العربي، وتبين أنه ليس عادل إمام.

عمرو دياب: الأغنى في العالم العربي وفقًا لتقرير المنصة، يتصدر قائمة أغنى نجوم الغناء العرب النجم عمرو دياب، الذي يحمل لقب "أغنى مطرب عربي" بثروة تقدر بـ 41 مليون دولار أمريكي. حقق عمرو دياب هذه الثروة من عدة مصادر بالإضافة إلى الغناء. مصادر ثروة عمرو دياب بلغت ثروة عمرو دياب 41 مليون دولار أمريكي، وقد حقق هذا المبلغ من الغناء وشركة خاصة وبراند ملابس وشركة تنظيم حفلات.

أعلى أجر في المجال الفني يُعتبر عمرو دياب واحدًا من الفنانين الأعلى أجرًا سواء في مجال الغناء أو الإعلانات. قدم عمرو دياب أغانيه على منصة "عالم عمرو دياب" بعد التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات بقيمة تعاقد تبلغ 10 ملايين دولار. كما افتتح عمرو دياب أول متجر إلكتروني باسم "عالم عمرو دياب" في يونيو الماضي لبيع منتجات تحمل اسمه وتوقيعه وصورته.

شراكات تجارية ناجحة تعاون عمرو دياب أيضًا مع شركة روتانا لسنوات بمبلغ 21 مليون جنيه مصري. وفي عام 2016، أسس شركة "ناي فور ميديا" لإنتاج وإدارة الأعمال وتنظيم الحفلات.

بهذه الطرق المتعددة، استطاع عمرو دياب تحقيق ثروة كبيرة والوصول إلى مكانة الأغنى في العالم العربي. وتظل شهرته وشغفه بالفن مستمرين، حيث يواصل إبهار الجماهير بأعماله الموسيقية والفنية.

ابنة نجم شهير تسخر من تغيير شكل عمرو دياب في خبر طريف وغير متوقع، قامت ابنة نجم شهير بالسخرية من تغيير شكل عمرو دياب، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية. وقد لا يصدق الجميع أن الشخص الذي سخر منه الابنة هو شبيه بائع البطيخ!

عمرو دياب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لقد تمكن الفنان الشهير عمرو دياب من كسر الحواجز وتحقيق رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية، حيث حصد عددًا كبيرًا من جوائز الموسيقى العالمية وحقق مبيعات مذهلة في الشرق الأوسط.

افتتاح فندق لوكاندة عمرو دياب في الساحل الشمالي في أخبار أخرى، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورًا لافتتاح فندق لوكاندة عمرو دياب في الساحل الشمالي. وقد احتفل الهضبة بالافتتاح برفقة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. ويعتبر هذا الفندق الأول في سلسلة فنادق تحمل نفس الاسم التي ستشارك فيها شركة إعمار الإماراتية برئاسة السيد محمد العبار.