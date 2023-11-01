السعودية تصدر بيانا حول المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي الصهيوني بشأن مخبم جباليا في غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أدان بيان صادر عن المملكة العربية السعودية بأشد العبارات مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحق مخيم جباليا في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

وذكر بيان وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ (27 أكتوبر 2023م) والذي جاء بإجماع دولي واسع".

واضاف بيان الخارجية السعودية، أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".

وذكر البزم أن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".

وأوضح أن "العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء".

وتابع: "يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأردف: "قام الاحتلال بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة ومنها المحور الشمالي الغربي للقطاع وقام بتدمير كل الأحياء السكنية التي أمامه، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف".

وأشار البزم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "ما زالت توسع من دخولها البري في منطقة جنوب مدينة غزة والمنطقة الشمالية الغربية".

ومنذ 25 يوما يشن الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.