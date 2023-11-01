اتفرج ردة فعل كويتي بعد تراجع البورصة بسبب الأحداث في قطاع غزة"اللي يبي يحرر القدس الطريق مفتوح"!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل كويتي، بعدما تراجعت البورصة بسبب الأحداث الأخيرة في ظل الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال خلال ظهوره في مقطع فيديو: "البورصة نازلة بعد سلسلة تراجعات منذ أحداث القدس، كل يوم نزول نزول، إلى أن وصلت إلى نزيف، 148 نقطة ليش عشان تردوا القدس". وتابع: "حسبالكم بالشعارات والاعتصامات راح ترد القدس، الإسرائيليين ما أخذوها بالطريقة هذى، أخذوها بالقوة، فلوسنا راحت، اللي يبي القدس يا جماعة الطريق مفتوح".