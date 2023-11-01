سعودية أرادت ان تفاجئ زوجها وهو نائم فتسببت في كارثة لا تخطر على بال أحد !

الرياض - محمد الاطلسي -

�داول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة تدحرج مركبة وسقوطها داخل أحد الأودية في محافظة جدة، بعد أن فقدت السيدة التي تقودها السيطرة عليها. وأظهر الفيديو الذي وثقه صاحب المركبة، لحظة سقوط السيارة وبداخلها زوجته، قائلًا: “هذي نهاية سواقة الحريم.. جاءت الحرمة مدحدرة ما وقعت إلا في الوادي.. أهم شيء الحمدلله على سلامتها[ وذكر مغردون أن المرأة أرادت أن تفاجئ زوجها أثناء نومه بغسيل سيارته، إلا أنها أثناء قيادتها للمركبة فقدت السيطرة عليها من بوابة المنزل حتى سقطت في الوادي ولم تتمكن من الخروج