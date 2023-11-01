الجيش الإسرائيلي يعلق على إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على أهداف داخل إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين "يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة"، في تعليق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء "أسقطنا صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر عبر منظومة حيتس".

وتابع "عززنا قواتنا بحرا وجوا لتوفير مزيد من الحماية في كل أنحاء إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تحاول عناصر نيابة عن إيران تحويل انتباهنا عن غزة. ما زلنا نركز على الحرب في غزة، وسنعرف كيف ندافع عن أنفسنا حيثما كان ذلك ضروريا. نحن نعمل مع القيادة المركزية الأمريكية، وهي تثبت نفسها بشكل جيد للغاية".

حيث أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي اليمن مهدي المشاط، الأحد الماضي، أن الحوثيين يراقبون الوضع عن كثب في غزة.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، عن مقتل أكثر من 8500 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال.

المصدر:RT