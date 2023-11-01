محمد رمضان غاضبا .. للصبر حدود وانتوا مش حمل الغضب العربي القادم "قد أعذر من أنذر" !

الرياض - محمد الاطلسي - خرج الفنان محمد رمضان، وحذر المجتمعات الأوروبية والدولية، المؤدة لما تقوم به إسرائيل، في حق الشعب الفلسطيني، وخاصةً بقطاع غزة، والإبادة الجماعية التي تشهدها المنطقة، من أطفال ونساء ورجال كبار، مؤكدًا أن صبر الدول العربية لن يدوم طويلًا.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو، قال فيه: مسؤول وزارة الصحة في فلسطين بيقول إن النهاردة 31 أكتوبر، عدد الضحايا أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني المذبحة اللي هيشهد عليها التاريخ صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في ربنا وحكوماتنا إنها دلوقتي بتقف صابرة بس أكيد للصبر حدود”.

وأضاف محمد رمضان: “صوتنا وصل للمنظمات الدولية واحنا دينا وصانا إننا نحترم كافة الأديان.. احنا ضد حكوماتكوا وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم وكل إنسان أدرى بناسه، وأنا بقولكم إن صبر حكوماتنا وشعوبنا مش هيدوم.. عدد سكانكم كله أصغر من أصغر أي محافظة في أي دولة عربية”.

واختتم حديثه محمد رمضان، قائلًا: “انتوا مش حمل الغضب العربي القادم.. دوركوا دلوقتي إنكم توقفوا المجازر اللي بتحصل، ومتسمحوش بقتل أي طفل أو إنسان عربي تاني، قد أعذر من أنذر”.