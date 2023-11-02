الفاكهة المعجزة.. تحميك من الجلطات وتخلصك من إنسداد الشرايين وتحرق الكوليسترول والدهون بجسدك

الرياض - محمد الاطلسي - يمكن أن يكون الارتباط بين صحة الأمعاء ومستويات الكوليسترول معقدًا، لكن اتضح أن الاثنين يساعدان ويعيقان بعضهما البعض.

نظرت الدراسة في البكتيريا الموجودة في الأمعاء وتأثيرها على الكوليسترول ووجدت واحدة من أفضل الفواكه التي ينصح بشدة بإضافتها إلى نظامك الغذائي لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

أظهرت دراسة جديدة أن فواكه معينة يمكن أن تزيد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، مما يساعد أيضًا على خفض الكوليسترول، حسب موقع "ميديك فوروم".

وجدت دراسة بقيادة الباحث تشاوبينا لي في جامعة كاليفورنيا أن العنب يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وجد أن تناول العنب يقلل من الأحماض الصفراوية، والتي تلعب دورًا مهمًا في استقلاب الكوليسترول. تشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب لصحة القلب.

تضمنت الدراسة مشاركين أصحاء تناولوا 1.5 كوب من العنب يوميًا لمدة أربعة أسابيع. خلال الدراسة، تناول الأشخاص نظامًا غذائيًا منخفض الألياف/البوليفينول. بعد أربعة أسابيع، وجد الباحثون زيادة في التنوع الميكروبي.

من بين البكتيريا المفيدة التي ازداد عددها أكرمانسيا، وهي بكتيريا ذات أهمية كبيرة لتأثيرها النافع على استقلاب الجلوكوز والدهون، وكذلك سلامة الغشاء المخاطي المعوي.

كان هناك انخفاض في نسبة الكوليسترول في الدم بما في ذلك الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1% والكوليسترول الضار بنسبة 5.9%.

انخفضت كمية الأحماض الصفراوية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للكوليسترول بنسبة 40.9%.

قالت لي: "وجدنا العنب مفيدًا لبكتيريا الأمعاء، وهو خبر سار لأن القناة الهضمية الصحية أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة".