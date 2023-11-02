مصر تستعد للحرب وتوجه دعوة لدولة تركيا للمشاركة في اكبر حدث عسكري

الرياض - محمد الاطلسي - دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

وحرص الوزير المصري على دعوة الشركات التركية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 المقرر عقده بمصر خلال شهر ديسمبر 2023.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد على أهمية البدء في المشاركة للتعاون لتصنيع أحد المنتجات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين لتكون نقطة انطلاق لتعاون مستقبلي بين الشركات التركية والشركات المناظرة لها بالإنتاج الحربي.

من جانبه أوضح رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، أن الوكالة تتولى مسئولية تنظيم أعمال نقل وتوطين التكنولوجيات الحرجة والإشراف على مؤسسات التصنيع العسكري وإقرار برامج البحث والتطوير وفقًا للمتطلبات العملياتية للجيش التركي، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى تعزيز التصنيع العسكري بالبلاد وزيادة الصادرات الخاصة بمجال الصناعات العسكرية ذات التكنولوجيا المتطورة. وأشار إلى وجود تطور كبير كمي ونوعي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الفترة الماضية والذي ساهم في تقليل اعتمادها على الخارج في تلبية احتياجاتها العسكرية إلى 20% في الفترة الحالية، متابعاً أن عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية عام 2002 كان (57) شركة فقط وأصبح في الفترة الحالية يبلغ أكثر من (2500) شركة.

وأعلن الموقع الخاص بمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) بدء العد التنازلي، لافتتاح النسخة الثالثة من المعرض والمقرر لها خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

ووضع موقع المعرض وقتا تنازليا حتى موعد انطلاق المعرض يضم اليوم والساعة والدقيقة، حيث أعلن أن المتبقى 272 يوما و19ساعة و50 دقيقة .

ويعد المعرض هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي إفريقيا والشرق الأوسط، ويوفر فرصة فريدة للعارضين لعرض أحدث التقنيات، المعدات والأنظمة عبر البر والبحر والجو.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال مشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" الذي اقيم بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الماضي، على دعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في النسخة المرتقبة لمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023"المقرر إقامتها في نهاية العام الجاري.

وأعلنت مصر عن تنظيمها هذا الحدث الضخم لأول مرة في عام 2017، حيث نظمت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن تنظيم المعرض المصري الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، (EDEX 2018).

ويشهد المعرض أسلحة مصرية محلية الصنع تعرض لأول مرة من ضمنها الرادارات المطورة، والطائرات الدرون، ومدرعات وعربات مصفحة، ودبابات، وفرقاطات ولانشات بحرية، إضافة إلى الأجهزة الكهروبصرية، والأسلحة الخفيفة.

المصدر: RT