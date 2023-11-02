قرار صادم من الجوازات السعودية برفع كبير برسوم تأشيرة الزيارة للأقارب لهذا !..تعرف على المبلغ المطلوب

الرياض - محمد الاطلسي - كل عام، تقوم الكثير من الأسر بدعوة أقاربها لزيارة المملكة العربية السعودية. ولكن قد يجهل البعض الإجراءات والتفاصيل المطلوبة. في هذا المقال سنتناول الخطوات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على تأشيرة الزيارة.

المستندات المطلوبة والشروط الأساسية

بادئ ذي بدء، تطلب وزارة الخارجية السعودية بعض المستندات الأساسية التي يجب توفيرها:

جواز السفر الذي يجب أن يكون قد صدر منذ 6 أشهر على الأقل.

صورة واضحة لصفحات جواز السفر الرئيسية وصورة شخصية بخلفية بيضاء.

أوراق تثبت القرابة بين الزائر والمقيم، سواء كانت شهادة ميلاد أو وثيقة زواج.

التقديم الإلكتروني لطلب التأشيرة

العملية أصبحت أسهل من قبل! يمكنك الآن تقديم الطلب من خلال الإنترنت:

إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

تسجيل الدخول وإدخال بيانات الزائر بدقة.

بعد تقديم الطلب, ستتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني.

دفع الرسوم المقررة في مكتب الغرفة التجارية المخصص.

الأوراق الإضافية حسب نوع القرابة

هناك بعض الوثائق المحددة حسب نوع الزائر:

إذا كان المسافر هو الوالد أو الوالدة: شهادة التخرج.

إذا كان المسافر هو الزوج أو الزوجة والأبناء: وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء.

رسوم تأشيرة الزيارة

وأخيراً، وزارة الخارجية السعودية قد حددت رسوم الزيارة على النحو التالي:

لمدة تتراوح بين 14 يومًا و3 أشهر: 300 ريال.

لمدة تصل إلى 6 أشهر: 3000 ريال.

تقديم طلب لتأشيرة الزيارة يتطلب التأكد من توفر كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، واتباع الإجراءات الصحيحة. نأمل أن يكون هذا الدليل قد ساعدك في الحصول على المعلومات التي تحتاجها.