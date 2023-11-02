خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من الوصول إلى شاطئ غزة !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الخبير العسكري رياض قهوجي، أن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة عبر 4 محاور، لافتا إلى أنها تستهدف الوصول إلى الشاطئ من منتصف غزة، لتتمكن من عملية الفصل بعد سيطرتها على شارع صلاح الدين.

ولفت قهوجي خلال حواره مع قناة العربية، إلى أنها اختارت الخط البحري لأنها تحتاج إلى دعم بحري، إضافة إلى القصف البري والاستهداف الجوي، وحينما وصلت إلى مداخل مدينة غزة أي عند المناطق السكنية اتجهت شرقاً.

وأشار إلى أنها دخلت من بيت حانون شمال شرق، ومن بيت لاهيا شمال غرب، وفي الجبهة الشرقية قرب وادي غزة إلى أن وصلت إلى الشارع رقم 10.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم تدريجيا في قطاع غزة، مع دفع المزيد من القوات.

وشارع صلاح الدين، فهو أحد طريقين يربطان جميع مدن قطاع غزة ببعضها، فهو يمتد من معبر رفح على الحدود مع مصر وصولا إلى معبر بيت حانون (إيرز) أقصى الشمال الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

والطريق الثاني الذي يربط مدن القطاع فهو شارع "الرشيد" وهو يمتد على طول الشريط الساحلي لغزة، وهو الذي قالت حماس إن قوات الجيش الإسرائيلي وآلياتها موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إليه.