على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .. ثالث دولة تقطع علاقاتها مع إسرائيل !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت ثالث دولة، قطع علاقاتها مع اسرائيل، وذلك على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ 26 يومًا، مخلفا أكثر من 10300 بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض، ونحو 22 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلن صباح اليوم، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 الرئيس التشيلي غابرييل بوريك سحب سفير بلاده من إسرائيل بسبب عدوانها على غزة.

وإلى جانب تشيلي أعلنت كولومبيا -مساء الثلاثاء- سحب سفيريهما من إسرائيل احتجاجا على عدوانها المتواصل على غزة، الذي أدى إلى سقوط أزيد من 8500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال بوريك رئيس تشيلي: "لا يهمُّ مقدار ما تملكه الدولة من قوة، نحن بحاجة لأن تقف سياستنا الخارجية مع حقوق الإنسان وأن تدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة".

وردا على هدية تلقّاها من الجالية اليهودية في تشيلي، قال الرئيس بوريك "أشكركم على الخطوة، ولكن يمكنكم أن تبدؤوا بمطالبة إسرائيل بإعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها بشكل غير قانوني".

ومن جانبه، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال بيترو "إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من البقاء هناك".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة، وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.