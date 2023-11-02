علاء مبارك يصف الاسرائيلي إيدي كوهين بـ "الجبان الثرثار" .. والأخير يرد بهذا الرد

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على حسابه في منصة إكس مع استمرار الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس بعد هجوم الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال علاء بتدوينة جديدة مساء الثلاثاء: "مش عيب أسيبك يومين أرجع ألاقيك قالع البيجامة الكاستور .. من الواضح يا ابن كوهين انت مش عارف بتتعامل مع مين.. الجبان الثرثار اللي يتوعد ويهدد ويتراجع بقصة وهمية عن اتصال من أحد المسئولين الكبار، لا سيبك بقى من المسؤولين الكبار واكشف لنا بقى عن حدوتة الأسرار الجبان الثرثار اللي يقتل الأطفال و يضرب المستشفيات و اللي يحاصر المدنيين و يقتل العزل.. الجبان الثرثار اللي متعود يواجه من ورا جدار.. انا قولت ياض يا كوهين ألحقك في شهر أكتوبر اللي بتحبوه..".

رد كوهين

ورد كوهين بتدوينة على علاء قائلا: "أهلاً بسعادة البيه نورت مطرحك وناسك يا بيه.. علاء بيه مبارك ده أنته تقول الي أنته عاوزه مش هقولك حاجة بعد ما مسحت بتاعة غزة وفلسطين زي ما انته عارف وخطأ تقني برضه.. معلش هي كده.."

وتابع كوهين قائلا: "عليه الطلاق من ديني والنبي يوشع زي ما بقولك كده عليك توصية جامده جداً من صهاينة جامدين جداً في أمريكا وإسرائيل وقالوا لي كمان قول عنه مقاوم وضرب صاروخين كده بقه وسيبه يتشهيص ويتكيف زي ما هو عاوز ده انته الغالي وابن الغالي وشقيق الغالي برضه ومساء الفل يا بيه نشوفك في زيوريخ أو فيينا بس نديهم إمارة يفكوا عن حضرتك حضر مغادرة مصر إلا بتصريح من الداخلية للمكانين إياهم وأبقه أفتكر خيرنا وأيدينا البيضا والطايلة يا بيه".