مذيع قناة "سي إن إن" لمتحدث الجيش الإسرائيلي "كنتم تعلمون بوجود مدنيين وقررتم إسقاط قنبلة على مخيم جباليا في غزة" والاخير يرد بهذا الرد.. لن تصدق ماذا قال ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أجرى مذيع "سي إن إن" وولف بليتزر، مقابلة مع متحدث الجيش الإسرائيلي بشأن قصف إسرائيل لمخيم جباليا.

وسأل بليتزر، متحدث الجيش الإسرائيلي، قائلاً:"كنت تعلم أن هناك مدنيين أبرياء في مخيم اللاجئين جباليا، أليس كذلك؟"، فأجابه هيشت أن هذه هي مأساة الحرب، وهم كانوا يستهدفون قائدًا كبيرًا في حماس

كما وجه المذيع، سؤالاً آخر لمتحدث الجيش الإسرائيلي، قائلا:"إذن قررتم إسقاط القنبلة علمًا بتواجد مدنيين أبرياء في المخيم؟".

ورد الأخير، قائلاً:" نحن نبذل كل ما في وسعنا لتقليل عدد الوفيات بين المدنيين".