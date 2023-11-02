صادم .. تعرف على مخططات الدول الأوروبية في غزة بعد انتهاء الحرب !

الرياض - محمد الاطلسي - دعت ألمانيا في وثيقة أعدتها ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية ، إلى تأمين قطاع غزة بعد الحرب وذلك بتشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة ، يأتي ذلك تزامنا مع استمرار المعارك والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر .

القصف العشوائي

وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها "العربية" ، إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة ، كما حذرت من تداعيات القصف العشوائي، واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة .

تجفيف منابع حماس

وأكدت الوثيقة على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسياً ، مٌشككة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.

ونبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.