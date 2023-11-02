هذا الشراب احبه النبي ﷺ يقاوم الفقر ويشفي الجسم!.. احرص عليه

الرياض - محمد الاطلسي - يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث مروي عنه أن الخل كان إدام الأنبياء من قبله وأنه كان يحب الخل. وقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم وعندما قالوا له أنهم لا يملكون إلا خل، دعا به وأكل منه وأشاد به قائلاً "نعم الإدام الخل". ولذلك، أريد معرفة نوع الخل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت أن خل التفاح هو أفضل الخل للصحة. والله أعلم.

وقد ذكر الأزهري والسرخسي في كتبهما أن الخل يصنع من عصير العنب والتمر. وفي كتاب "المغرب في ترتيب المعرب" و"القاموس المحيط" و"المدخل" ذكر أن الخل هو حمض من عصير العنب وغيره. ويقول ابن الحاج أن أفضل أنواع الخل هو خل العنب.ومن الدلائل التي تدل على أن الخل يصنع من العنب والتمر هو أن الكثير من الخل كان يصنع من تحويل الخمر واستحالتها، والخمر تصنع بشكل رئيسي من العنب والتمر.

وبشكل عام ، فإن الروايات والأحاديث التي تتحدث عن أصل الخل الذي تناوله النبي صلى الله عليه وسلم لم توضح بدقة أي نوع من الخل كان. ومع ذلك ، يمكن القول بأن الخل الذي كان يتناوله على الأرجح كان خل العنب أو خل التمر.

وعلى الرغم من ذلك ، فإن جميع أنواع الخل تحتوي على فوائد صحية وطبية معترف بها. ومن الضروري الاستعانة بالمراجع الطبية المعاصرة والأبحاث الغذائية المتخصصة لفهم فوائد الخل واستخداماته بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي ترك المقارنة بين أنواع الخل وجودتها للمختصين في علوم الغذاء. فهم هم الأكثر قدرة على تقييم الفروق بين الأنواع المختلفة وتحديد الأفضلية بناءً على الدراسات العلمية والتجارب الميدانية.