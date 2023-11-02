ضربة اقتصادية موجعة تتلقاها اسرائيل منذ 11 عامًا.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - انخفضت العملة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ 11 عاما، وسط تكهنات متزايدة بأن العملية البرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في غزة قد تكون وشيكة.

وانخفض الشيكل بنسبة 0.44٪ ليُتداول عند 4.08 للدولار بحلول منتصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وكانت آخر مرة تم فيها تداول الشيكل بهذا المستوى المنخفض في يوليو/تموز 2012، وفقًا لبيانات "ريفينيتيف".

وانخفضت قيمة الشيكل بأكثر من 6% منذ أن شنت حماس هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين أول، وردت إسرائيل بإطلاق ضربات جوية على غزة.

لكن قيمة الشيكل انخفضت أكثر الخميس بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن عملية بالمدرعات شمالي غزة خلال الليلة الماضية، وبعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تستعد لهجوم برّي.

وحذرت وكالات التصنيف من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة لتأثير الحرب على الاقتصاد والمؤسسات والمالية العامة.

وقالت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي: "لقد أثبت الملف الائتماني الإسرائيلي قدرته على الصمود في وجه الهجمات الإرهابية والصراع العسكري في الماضي"، وأردفت: "ومع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد ومادي".