روسيا تخرج عن صمتها وتثير جنون الجيش الاسرائيلي بضربة موجعة.. تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

وجدد دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

وقال خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للمنظمة العالمية بشأن فلسطين: "في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ27 على التوالي، العدوان على قطاع غزة المحاصر، وشن غارات همجية عنيفة وارتكاب مذابح ومجازر إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8805 شهيد من المدنيين 40% منهم أطفال، وأكثر من 22 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.