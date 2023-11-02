السعودية تصدر قرار عاجل برفع رسوم تجديد الإقامة سنوياً إلى هذا السعر الغير المتوقع !

الرياض - محمد الاطلسي -

�ن المعروف انه حين تنتهي الإقامة تكون عقوبة الوافد فيها هو الترحيل الفوري من المملكة، حيث يجب سداد الرسوم سريعًا للمقيمين في المملكة لأجل تجديد الإقامة والاحتفاظ بحقه بالتواجد على أرض المملكة. ويكون ذلك في 90 يوم من انتهاء الإقامة في حين سوف يتم دفع مبلغ عن كل يوم يتواجد به المقيم وليس لديه إقامة صالحة، وهنا سوف نعرفكم على قيمة رسوم التجديد والعديد من المعلومات الأخرى. كم رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين في حالة لو كانت لديكعمالة منزلية وقد انتهت إقامتها، لا بد من التجديد فورًا، أيضًا العمال في المصانع والمنشآت، والمرافقين من التابعيوسوف نتعرف على رسوم تجديد الإقامة والتي تم إقرارها كالآتي: رسوم تجديد إقامة عامل في منشأة 650 ريال سعودي. أما رسوم تجديد إقامة عمالة منزلية 600 ريال. رسوم إقامة تابع مرافق 2000 ريال. رسوم تجديد إقامة عامل زائد عن الحاجة 350 ريال.ن،