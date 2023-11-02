أمريكا تقوم بهذا الفعل بعد ارتفاع عدد ضحايا سكان غزة

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الضحايا بين سكان غزة المدنيين.

وكشف بلينكن، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، بعد نزوله من الطائرة في إسرائيل: "سنناقش الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن أمريكا ملتزمة بتقليص الخسائر في صفوف المدنيين، لكنه رفض مناقشة تفاصيل المفاوضات المقبلة مع السلطات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلينكن، إن أمريكا تولي أهمية كبيرة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في تصريحات له، “سأناقش في جولتي الجديدة بالشرق الأوسط مسألة حل الدولتين”، مشيرا إلى أن “واشنطن تعمل لإيجاد سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “تحزنني مشاهد الأطفال في غزة وهذا يتطلب منا التزاما ”.

وتابع: “سنحرص على عدم توسع رقعة الصراع وسنواصل دعم إسرائيل”، مشيرا إلى أن “لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن عليها أيضا حماية المدنيين”.