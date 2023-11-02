لأول مرة هذه الدولة العربية تسهدف الكيان الإسرائيلي بهجوم جوي جديد !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن حزب الله في لبنان، الخميس، لأول مرة خلال معركة “طوفان الأقصى” تنفيذ هجوم جوي استهدف مقر قيادة إحدى كتائب كيان الاحتلال الصهيوني، مؤكدا إصابة الهجوم لهدفه بدقة عالية.

وأوضح الحزب في بيان أنه هاجم مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين هجوميتين، مؤكدا أن “الطائرتان المسيرتان محملتان بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل ثكنة زبدين.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

‏ صدق الله العلي العظيم هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2-11-2023 مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة”.

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 02-11-2023 م ‏17 ربيع الثاني 1445 هـ