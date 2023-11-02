بطلة المسلسلات السورية "فرح" تعلن عن استشهاد احد افراد عائلتها في غزة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو عن وفاة خالتها بـ فلسطين، بسبب ما تشهده من قصف ودمار من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة .

وكتبت فرح بسيسو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، منشورًا، قائلة: البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت خالتي اللي ربتني بـ نابلس خالتي هالة عبد المجيد رحمها الله.

وتابعت فرح بسيسو: مش عارفة أوصل لأي حد من أولادها ولا خالتي مروة الغالية زكي اللفداوي وعميد اللفداوي وكرمه اللفداوي.الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو تعلن استشهاد أفراد من أسرتها 1

آخر أعمال فرح بسيسو

يعتبر مسلسل رسالة الإمام هو آخر أعمال فرح بسيسو، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2023، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال عرضه، وشارك في بطولتع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم خالد النبوي، وأروى جودة، وجمال عبد الناصر، وحمزة العيلي، وغيرهم من نجومالفن، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج الليث حجو.