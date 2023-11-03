لماذا تخشى إسرائيل إعلان ولي العهد عن النووي السعودي؟

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث أستاذ العلاقات الدولية في مصر الدكتور حامد فارس، عن سبب التخبط الإسرائيلي من إعلان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان عن نيه بلاده امتلاك سلاح نووي إذا حصلت عليه إيران.

وقال فارس إن قطار وسباق التسلح النووي قد انطلق بسرعته القصوى في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد الشروط السعودية من التطبيع مع إسرائيل وهذا ظهر بشكل واضح من تصريحات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة والتي قال فيها نصا إن السعودية ستمتلك سلاحا نوويا إذا حصلت عليه إيران أولا.

وتابع الخبير المصري: "بالتالي فالمملكة لن تقف مكتوفة الأيدي في لعبة السلاح النووي الذي يمثل تهديدا وجودي ليس للسعودية وحدها بل على كل دول المنطقة والعالم أجمع ويدفع إلى سباق تسلح واضح في اتجاه سعي دول أخرى لامتلاك هذا السلاح، خاصة أن دول المنطقة ليس لديها ثقة في الشريك الأمريكي في الدفاع عنها في حالة تعرضها لأي هجوم نووي مما يدفعها لسرعة الحصول على الردع لصد أي هجوم محتمل".

ونوه فارس بأنه "على الرغم من أن هناك بوادر لتقارب سعودي إيراني إلا أن الطلبات والشروط السعودية تظل مرفوضة من إسرائيل وغير قابلة للتنفيذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإسرائيل ترفض امتلاك السعودية برنامج نووي مدني سلمي الذي يمكنها من امتلاك السلاح النووي في أي وقت خوفا على تفوقها العسكري في المنطقة، والولايات المتحدة لديها اعتراض على إقامه (ناتو شرق أوسطي) بموجبه تدافع الدول العربية عن نفسها في حالة تعرضها لأي هجوم".

واختتم قائلا إن "هذا الملف هو ملف معقد وشائك ويحتاج إلى الكثير من الوقت لإيجاد تفاهمات حقيقية وتحقيق الرغبات السعودية وطمأنه إسرائيل في ظل إن إمتلاك إيران للسلاح النووي يجعل السعودية تسرع في الحصول عليه مما سيدفع بما لا يدع مجال للشك دول المنطقة إلى سباق خطير للتسلح النووي ويؤدي بها إلى المجهول".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أنه "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، مشددا على أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال الأمير محمد بن سلمان: "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل".

وأضاف بن سلمان: "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وأردف ولي العهد السعودي: "العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة"، لافتا إلى أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".