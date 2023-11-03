أول دولة عربية تعلن استهداف القواعد الأمريكية بطيران مسير تضامناً مع غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.

وزعمت "المقاومة" أن الطائرتين المسيرتين "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وأضافت أنها نفذت عمليتها ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قد أكد أن المواقع الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجمات بالصواريخ والمسيرات 23 مرة خلال الفترة بين 17 و30 أكتوبر الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة في وقت سابق ضربات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران والجماعات المتحالفة معها، ردا على تلك الهجمات.

المصدر: RT