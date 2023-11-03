استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين مع أحد عشر فرداً من أفراد عائلته جراء قصف منزله في خان يونس .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - نعت وزارة الإعلام الفلسطينية بكل الألم والحسرة الزميل الصحفي مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، الذي استشهد مع أحد عشر فردا من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس.

وأكدت الوزارة في بيان على الدور البارز للصحفي محمد أبو حطب خلال مسيرته المهنية وخاصة طوال أيام الحرب الوحشية المستمرة على أبناء الشعب في قطاع غزة.

وقالت في بيان "محمد أبو حطب استشهد بعد فترة قصيرة من آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون فلسطين من الميدان الدامي ومن تحت سقف النار وهو يبلّغ رسالة فلسطين إلى شعبنا وإلى العالم".

وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.

وقال تلفزيون فلسطين "إنه تم اغتيال الزميل أبو حطب بشكل متعمد جراء استهدافه بعد دخوله منزله بلحظات".

وأضاف في تدوينة على "تلغرام" أن "صاحب الخبر صار الخبر".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: وكالات